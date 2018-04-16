Евросоюз назвал условия, при которых вложит деньги в восстановлении Сирии

Люксембург, 16 апреля. Европейский союз готов вкладывать деньги в восстановление Сирии, но только в условиях содержательного политического диалога. Об этом рассказала глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини по прибытии на заседание глав МИД 28 стран сообщества в Люксембурге.

По словам Могерини, ЕС будет вкладывать средств в восстановление Сирийской Арабской Республики только при условии содержательного политического диалога.

Напомним, ранее военные США, Великобритании и Франции нанесли удары по Сирии. Было выпущено не менее 100 ракет в ответ на якобы имевшее место применение химического оружия Дамаском в сирийском городе Думе. В Москве неоднократно заявляли, что США пользуются недостоверными данными, которые являются вбросом. Президент России Владимир Путин осудил действия США, подчеркнув, что они на руку боевикам, которые устроили эту провокацию.