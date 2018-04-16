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Евросоюз назвал условия, при которых вложит деньги в восстановлении Сирии
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    Евросоюз назвал условия, при которых вложит деньги в восстановлении Сирии

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    Евросоюз назвал условия, при которых вложит деньги в восстановлении Сирии

    Люксембург, 16 апреля. Европейский союз готов вкладывать деньги в восстановление Сирии, но только в условиях содержательного политического диалога. Об этом рассказала глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини по прибытии на заседание глав МИД 28 стран сообщества в Люксембурге.

    По словам Могерини, ЕС будет вкладывать средств в восстановление Сирийской Арабской Республики только при условии содержательного политического диалога.

    Напомним, ранее военные США, Великобритании и Франции нанесли удары по Сирии. Было выпущено не менее 100 ракет в ответ на якобы имевшее место применение химического оружия Дамаском в сирийском городе Думе. В Москве неоднократно заявляли, что США пользуются недостоверными данными, которые являются вбросом. Президент России Владимир Путин осудил действия США, подчеркнув, что они на руку боевикам, которые устроили эту провокацию.

    Евросоюз назвал условия, при которых вложит деньги в восстановлении Сирии

    Автор: Анна Иванова
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