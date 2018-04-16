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Отчима, зверски избивавшего четырехлетнюю падчерицу, арестовали в Красноярске
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    Отчима, зверски избивавшего четырехлетнюю падчерицу, арестовали в Красноярске

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    Отчима, зверски избивавшего четырехлетнюю падчерицу, арестовали в Красноярске

    Москва, 16 апреля. Житель Красноярска избивал четырехлетнюю падчерицу ремнем и шнуром от зарядного устройства. Как говорится в сообщении Следственного комитета РФ в Telegram-канале, в отношении 20-летнего отчима возбуждено уголовное дело «Истязание малолетнего».

    Согласно приведенным данным, мужчина бил падчерицу с 12 по 13 апреля, ребенок получил многочисленные ушибы и травмы. Пострадавшая девочка и ее шестилетняя сестра изъяты из семьи.

    Как сообщает сетевое издание 5-tv.ru, в полицию пожаловался знакомый матери девочки, которая не хотела оглашать случившееся и пыталась оказать помощь самостоятельно. Мужчина случайно увидел пострадавшего ребенка и сообщил об этом в полицию.

    В настоящее время пострадавшая девочка находится на стационарном лечении, ее сестру направили в социально-реабилитационный центр.

    Напомним, несколько дней назад сообщалось, что пропавшую в Саратовской области 12-летнюю девочку нашли мертвой, в результате было возбуждено уголовное дело.

    Автор: Тимур Румянцев
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