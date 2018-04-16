«Волею судьбы»: как украинские интернационалисты превращались в свидомых русофобов

«Я очень надеюсь, что такого образования, как Российская Федерация, скоро не будет», — несколько дней назад, на ломаном суржике, заявил целый замминистра по делам так называемых «временно оккупированных территорий» Юрий Грымчак. Буквально накануне он также покорил нас своим открытием о том, что Россия и Украина вот уже 300 лет ведут между собой затяжную войну, и она обязательно продолжится до «полной победы Украины».

Потешные заявления потешного замминистра уже стали притчей во языцех. Чего он только ни наговорил о России за последние несколько месяцев! То он сказал, что Россия ужмется до размеров Тверского княжества, то пообещал, что до начала мая 2018 года «российские войска покинут Донбасс» (две недели всего осталось, теперь ждем, в какую сторону «российские войска» будут двигаться).

Лично мне все эти «сенсационные» заявления особо любопытны, поскольку их автор в свое время был моим подчиненным. Причем не просто подчиненным в какой-то там официальной структуре — Грымчак (тогда он еще повсюду представлялся Гримчаком) был яростным и убежденным активистом возглавляемого мною донбасского отделения межрегиональной депутатской группы «Союз», созданной для сохранения СССР. А еще он, вместе с моим родным братом, был сопредседателем «Интердвижения Донбасса», созданного с той же целью.

Да-да, украинский националистический политик, прославившийся в апреле 2010 года тем, что в вышиванке с дымовыми шашками наперевес боролся против ратификации Харьковских соглашений в Верховной раде, пару десятилетий назад не менее яростно боролся против отделения Украины от ныне ненавидимой им России. Я часто вспоминаю, как Грымчак в августе 1991 года в стенах Донецкого обкома партии чуть ли не припечатал к стенке тогдашнего второго секретаря этого обкома Петра Симоненко (будущего лидера КПУ) с требованием немедленно начать сопротивление «Акту о незалежности Украины» и даже возводить баррикады в Донецке, чтобы не позволить отколоть регион от Советского Союза.

Кто-то скажет: ну, подумаешь, очередной перекрасившийся аппаратчик, мало ли таких мы видели и в России, и на Украине! В том-то и дело, что для меня трансформация яростного интернационалиста Гримчака в не менее яростного националиста Грымчака особенно любопытна, потому что я лично был свидетелем того, каким он был искренним поборником России и ненавистником незалежности. Это было неподдельно! Это было от души! Ни один, даже самый гениальный актер, не смог бы так правдиво передать те чувства и эмоции, которые выражал тогдашний активист «Союза».

В 1991 году, когда родную Грымчаку Компартию на Украине временно запретили, он, как и многие коммунисты, примкнул к созданной Александром Морозе Социалистической партии. В середине 90-х социалисты активно пытались переманить обширный электорат Симоненко в Донбассе, позиционируя себя в качестве истинных марксистов, борцов с бандеровщиной, гораздо более левых, чем воссозданная КПУ. Именно на этом Грымчак сошелся с одним из лидеров СПУ Юрием Луценко, став его правой рукой в Донбассе. Именно поэтому тот же Луценко раздавал тогда в донецкой прессе интервью, в которых клялся в своей ненависти к Бандере и УПА1.

Затем, с «оранжевой» трансформацией Соцпартии в 2004 году, началась постепенная ломка и недавнего интернационалиста Грымчака, последовавшего за своим духовным поводырем, нынешним генпрокурором Украины. Теперь этот идейный борец против незалежности, переодевшийся в вышиванки, рассказывает о «российско-большевистской оккупации», в ходе которой бедная Украина стонала и чахла, пока не пришла та самая незалежность. Он выглядит при этом искренним, говорит с пафосом и с придыханием в голосе. Пусть даже и на ломаном украинском, который ему, выходцу из Макеевки, пришлось осваивать вместе с правилами ношения вышиванок.

Любопытная трансформация, правда? Показательная. Самое интересное, что такие люди, как Грымчак, зачастую даже не осознают, что они как-то поменяли свои воззрения. Я вспоминаю в этой связи еще одного дончанина, который до 1991 года возглавлял пропагандистскую структуру при том же обкоме партии. Как-то случайно пересекся с ним в конце 90-х и услышал такую фразу: «Ну, раз уж волею судьбы мы теперь живем под сине-желтым прапором (флагом), то должны верой и правдой служить ему». Когда я спросил, стал бы он зиговать, если бы «волею судьбы» оказался на территории, над которой развивалась бы свастика, мой собеседник обиженно запыхтел и больше никогда в жизни со мной не разговаривал.

То-то и поразительно, что подобные люди, проживая на одной и той же территории, но оказываясь в разных государственных образованиях под разными флагами, искренне считают, что они как раз последовательны в своих «колебаниях вместе с генеральной линией партии». А непоследовательными они считают тех дончан или украинцев, кто и тогда, и сейчас выступали и выступают за теснейший союз с Россией.

Помяните мое слово: когда на территории нынешней Украины произойдет очередная «смена вех» (а она не может там рано или поздно не произойти), такие люди, как Грымчак или экс-партийный пропагандист, воспылавший любовью к новому «прапору», будут искренне осуждать многих из тех, кого они сейчас называют «пятой колонной России». Но осуждать уже за «недостаточную пророссийскость».

Вы увидите — они будут искренне и широко раскрыв глаза удивляться, если кто-то укажет им на их же непоследовательность. Какая же непоследовательность? Как следовали «воле судьбы», так и следуют.

1 Организация запрещена на территории РФ.