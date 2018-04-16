Богданов обсудил с президентом Йемена урегулирование ситуации в республике

Москва, 16 апреля. Заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов встретился с президентом Йемена Раббо Мансуром Хади. Как говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства, стороны обсудили урегулирование вооруженного конфликта в республике.

«Главной темой беседы… стало развитие военно-политической и гуманитарной ситуации в Йемене с акцентом на необходимость скорейшего прекращения там вооруженного конфликта, принятия неотложных мер по облегчению критического положения мирного населения», — сообщается в на сайте МИД РФ.

Отмечается также, что Богданов в ходе встречи подчеркнул, что Москва считает, что восстановление мира в Йемене возможно только посредством обширного диалога с участием всех политических сил республики.

Напомним, ситуацию в Йемене ранее обсудили и президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани. Основной акцент во время беседы 15 апреля был сделан на ударе коалиции США по Сирии, однако тема урегулирования в Йемене также поднималась, сообщили в пресс-службе Кремля.