Вашингтон испытывает наше терпение: эксперт дал оценку «выводу армии США из Сирии»

Американская администрация заявила о необходимости возвращения военнослужащих США из Сирии. Соответствующее сообщение распространила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Задачи миссии США не изменились — президент ясно дал понять, что он хочет, чтобы силы США вернулись домой как можно быстрее. Мы полны решимости полностью победить ИГ1 (запрещенная в России террористическая группировка — прим. ред.) и создать условия, которые предотвратят его возрождение», — отметила она.

Кроме того, администрация США выразила надежду на то, что региональные союзники и партнеры Вашингтона возьмут на себя «большую ответственность, как в военном, так и в финансовом плане по обеспечению безопасности региона».

В свою очередь эксперт ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин, в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что не стоит доверять американской администрации, так как «она пытается пустить пыль в глаза».

«Трамп уже ранее заявлял, что армия США уходит из Сирии, однако в этот же момент шло укрепление их военных баз в ближневосточной стране — поступала техника, вооружение и боеприпасы. Затем последовал ракетный удар, причем эта ситуация была диаметрально противоположной заявлению американского лидера. А сейчас его администрация заявляет об очередном выводе войск, в политической плоскости это сообщение должно произвести эффект разорвавшейся бомбы. При этом надо понимать — на американцев это не похоже, они же торгаши и, вложив деньги в поддержку боевиков, в расшатывание политической и социальной обстановки в стране, не уходят. Они не смогут и не будут это делать, это не в их традиции», — поясняет ситуацию эксперт.

Собеседник ФАН также напоминает, что у Соединенных Штатов Америки остаются военные базы, располагающиеся в самых нефтегазоносных районах Сирии. Кроме того, Вашингтон также поддерживает курдские военные формирования, по сути оккупировавшие провинцию Дейр эз-Зор.

«Поэтому глупо думать, что они все это бросят и уйдут. Просто США перекладывают ответственность за ракетный удар на страны НАТО, в частности на Францию, так как Сирия — бывшая ее колония. И Макрон, в принципе ведется на это заявление, президент Франции даже поблагодарил США за возможность поучаствовать в ударе, которого по заявлению Минобороны РФ не было», — продолжает эксперт.

Не стоит также забывать о том, что авианосная ударная группа ВМС США, которую возглавляет авианосец «Гарри Трумэн» все еще двигается в акваторию Средиземного моря и разворачиваться к берегам США не собирается.

«Таким образом, можно говорить о наращивании военной мощи США на Ближнем Востоке и возможно новых, еще более мощных ударах по территории Сирийской арабской республики. Но на этот раз мы должны ответить, ведь Вашингтон испытывает наше терпение», — заключил военный аналитик.

Ранее США и их союзники нанесли удары по территории Сирии, воспользовавшись в качестве предлога инсценировкой применения химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте. Убедительных доказательств использования отравляющих веществ и причастности к инциденту сирийского правительства они не предоставили. В свою очередь президент России Владимир Путин осудил действия США и их союзников. Лидер РФ отметил, что удары по Сирии усугубляют разразившуюся в стране гуманитарную катастрофу и провоцируют новую волну беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.