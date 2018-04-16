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МИД Нидерландов назвал единственно возможное решение по Сирии
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    МИД Нидерландов назвал единственно возможное решение по Сирии

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    МИД Нидерландов назвал единственно возможное решение по Сирии

    Брюссель, 16 апреля. Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что единственным возможным решением по сирийскому конфликту является политическое урегулирование.

    Так, отвечая в том числе на вопрос о возможности политического процесса по Сирии после прошедших авиаударов, министр сказал: «Мы должны продолжать работать над мирным процессом через Совет безопасности (ООН)».

    «Политическое решение — это единственное решение», — заявил Блок перед началом заседания совета глав МИД стран Европейского союза.

    В ночь на 14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетный удар по сирийским военным и гражданским объектам в ответ на якобы «применение химоружия в городе Дума». Известно, что все отравляющие вещества были вывезены и ликвидированы под надзором ОЗХО. В больницы Думы при этом не поступило ни одного пациента с симптомами химического отравления. Президент России Владимир Путин назвал удар американцев и их союзников по САР актом агрессии против суверенного государства.  

    МИД Нидерландов назвал единственно возможное решение по Сирии

    Автор: Тимур Румянцев
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