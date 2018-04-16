МИД Нидерландов назвал единственно возможное решение по Сирии

Брюссель, 16 апреля. Министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок заявил, что единственным возможным решением по сирийскому конфликту является политическое урегулирование.

Так, отвечая в том числе на вопрос о возможности политического процесса по Сирии после прошедших авиаударов, министр сказал: «Мы должны продолжать работать над мирным процессом через Совет безопасности (ООН)».

«Политическое решение — это единственное решение», — заявил Блок перед началом заседания совета глав МИД стран Европейского союза.

В ночь на 14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетный удар по сирийским военным и гражданским объектам в ответ на якобы «применение химоружия в городе Дума». Известно, что все отравляющие вещества были вывезены и ликвидированы под надзором ОЗХО. В больницы Думы при этом не поступило ни одного пациента с симптомами химического отравления. Президент России Владимир Путин назвал удар американцев и их союзников по САР актом агрессии против суверенного государства.