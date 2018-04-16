Рябков назвал «безудержной» политику США по расширению санкций против России

Москва, 16 апреля. Заместитель министра МИД России Сергей Рябков заявил, что Москва считает «безудержной» политику США по расширению санкций по всем направлениям.

«Мы обсуждаем тематику функционирования мировых рынков в условиях безудержного расширения американских санкций по всем направлениям и в отношении многих стран с коллегами и по БРИКС, и в «двадцатке», и на двусторонней основе со многими другими странами», — заявил дипломат в интервью РИА Новости.

В воскресенье постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон готовит новые санкции против России в связи с ситуацией по Сирии. По ее словам, новые ограничительные меры коснутся компаний, которые поставляли в САР технологии, способствующие производству химического оружия.

Напомним, что Запад обвинил Дамаск в химической атаке в сирийском городе Дума. Москва опровергает информацию о брошенной бомбе с хлором. В МИД РФ также заявили, что этот инцидент стал информационным вбросом, цель которого — выгородить боевиков и оправдать силовые удары извне.

Москва следит за тем, как «многие участники международного сообщества отладили механизм функционирования своих экономических систем и своих экономических операторов в условиях санкционного давления», заявил Рябков.

Он также отметил, что в ходе обсуждений присутствует тематика, связанная со «злоупотреблением доллара как ведущий резервной валюты».