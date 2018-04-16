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МИД РФ рассказал, когда будет принят законопроект об ответе на санкции США
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    МИД РФ рассказал, когда будет принят законопроект об ответе на санкции США

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    МИД РФ рассказал, когда будет принят законопроект об ответе на санкции США

    Москва, 16 апреля. Россия не будет затягивать с вопросом принятия законопроекта об ответе на введенные США санкции. Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

    «Я думаю, что график рассмотрения этого важного законопроекта будет выстроен так, чтобы не затягивать — ситуация просто сама по себе диктует необходимость достаточно энергичных усилий», — заявил Сергей Рябков.

    Замглавы МИД отметил, что на данный момент Москва не может конкретизировать, что и когда будет происходить. С позиции министерства иностранных дел «мы видим потребность в том, чтобы это было осуществлено достаточно динамично». Об этом заявил Рябков РИА Новости в понедельник, 16 апреля.

    Напомним, что был внесен законопроект, предусматривающий действия в отношении США в ответ на введенные с их стороны санкции. В законопроекте рассматривается запрет на ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции из США.

    Автор: Дарья Смолина
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