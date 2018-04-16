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Политика
Глава МИД ФРГ оценил готовность России к диалогу по Сирии
Политика
Глава МИД ФРГ оценил готовность России к диалогу по Сирии
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    Глава МИД ФРГ оценил готовность России к диалогу по Сирии

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    Глава МИД ФРГ оценил готовность России к диалогу по Сирии

    Берлин, 16 апреля. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас приветствовал готовность России к диалогу по урегулированию конфликта в Сирии.

    Об этом он заявил в понедельник в Люксембурге по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД. По словам Маас, Россия выразила готовность к диалогу. Он призвал все страны сделать все, чтобы избежать дальнейшей эскалации в Сирии и запустить политический процесс.

    Ранее военные США, Великобритании и Франции нанесли удары по Сирии из-за якобы имевшего место применения химического оружия Дамаском. В МИД России назвали данные о химоружии в Думе вбросом и недостоверными сведениями из ненадежных источников. Москва также подчеркнула, что эти данные являются провокацией боевиков. Президент России Владимир Путин осудил действия США, подчеркнув, что они на руку террористам.  

    Глава МИД ФРГ оценил готовность России к диалогу по Сирии

     

    Автор: Анна Иванова
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