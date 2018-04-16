Глава МИД ФРГ оценил готовность России к диалогу по Сирии

Берлин, 16 апреля. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас приветствовал готовность России к диалогу по урегулированию конфликта в Сирии.

Об этом он заявил в понедельник в Люксембурге по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД. По словам Маас, Россия выразила готовность к диалогу. Он призвал все страны сделать все, чтобы избежать дальнейшей эскалации в Сирии и запустить политический процесс.

Ранее военные США, Великобритании и Франции нанесли удары по Сирии из-за якобы имевшего место применения химического оружия Дамаском. В МИД России назвали данные о химоружии в Думе вбросом и недостоверными сведениями из ненадежных источников. Москва также подчеркнула, что эти данные являются провокацией боевиков. Президент России Владимир Путин осудил действия США, подчеркнув, что они на руку террористам.