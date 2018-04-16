Сирия: число раненых при атаке ИГ в Дамаске достигло девяти, один ребенок погиб

Москва, 16 апреля. Число пострадавших в результате атаки боевиков террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) в воскресенье в Дамаске достигло девяти человек, один ребенок погиб.

Как сообщил источник национального сирийского агентства САНА, территористические группировки, дислоцированные в лагере Ярмук, выпустили семь минометных снарядов, которые упали на жилые дома в районе Эль-Джамият в квартале Ат-Тадамун. В результате погиб один ребенок, девять человек получили травмы разной степени тяжести.

Кроме того, местным жителям был нанесен серьезный материальный ущерб

Ранее начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко сообщил о четырех пострадавших, среди которых есть маленькие дети.

1 Организация запрещена на территории РФ.