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«Если Трамп послушает, развалится США»: в Сети высмеяли намерение Авакова научить мир борьбе с РФ
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    «Если Трамп послушает, развалится США»: в Сети высмеяли намерение Авакова научить мир борьбе с РФ

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    «Если Трамп послушает, развалится США»: в Сети высмеяли намерение Авакова научить мир борьбе с РФ

    Москва, 16 апреля. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что Киев, оказывается, может научить мир противодействовать России в гибридной войне. Такое неожиданное заявление глава МВД сделал перед тем, как отправиться с визитом в США.

    Вполне ожидаемо, смелое высказывание Авакова не осталось без ироничного ответа пользователей социальных сетей. 

    «Ваш опыт по развалу страны — бесценен…» — отреагировали комментирующие заявление министра.

    «Ага, учитесь как развалить собственное государство и народ в нищету пустить», — согласился с предыдущим другой пользователь.   

    «Боже упаси. Не надо такого учения. Пусть в своей Украине проповедуют», — написал некто Сергей.

    В Сети поставили под сомнение сам факт того, что визит и советы Авакова могут быть кому-то на пользу.

    «Если Трамп послушает, развалится США. Пусть и в Лондон слетает,нам это на руку», — отметил Игорь Смирнов.

    «Им бы тараканов в голове побороть…» — подвела своеобразный итог обсуждению Наталья Кондина.

    Напомним, ранее министр МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в то время как Киев готов перенимать опыт многих передовых стран по различным вопросом, в том, что касается «противодействия гибридной войне со стороны России», миру стоит поучиться у Украины.

    Автор: Федор Веснин
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