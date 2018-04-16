«Если Трамп послушает, развалится США»: в Сети высмеяли намерение Авакова научить мир борьбе с РФ

Москва, 16 апреля. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что Киев, оказывается, может научить мир противодействовать России в гибридной войне. Такое неожиданное заявление глава МВД сделал перед тем, как отправиться с визитом в США.

Вполне ожидаемо, смелое высказывание Авакова не осталось без ироничного ответа пользователей социальных сетей.

«Ваш опыт по развалу страны — бесценен…» — отреагировали комментирующие заявление министра.

«Ага, учитесь как развалить собственное государство и народ в нищету пустить», — согласился с предыдущим другой пользователь.

«Боже упаси. Не надо такого учения. Пусть в своей Украине проповедуют», — написал некто Сергей.

В Сети поставили под сомнение сам факт того, что визит и советы Авакова могут быть кому-то на пользу.

«Если Трамп послушает, развалится США. Пусть и в Лондон слетает,нам это на руку», — отметил Игорь Смирнов.

«Им бы тараканов в голове побороть…» — подвела своеобразный итог обсуждению Наталья Кондина.

Напомним, ранее министр МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в то время как Киев готов перенимать опыт многих передовых стран по различным вопросом, в том, что касается «противодействия гибридной войне со стороны России», миру стоит поучиться у Украины.