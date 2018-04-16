Сирия: миссия ОЗХО приступает к работе в Восточной Гуте

Москва, 16 апреля. Прибывшая в Дамаск миссия ОЗХО в понедельник направится в город Дума в Восточной Гуте для расследования предполагаемой «химатаки» в Сирийской республике. Об этом рассказал замглавы МИД САР Айман ас-Соусан, его слова цитирует газета Al Watan.

Как заявил дипломат, в Дамаске надеются, что «сотрудники Миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС) выполнят работу профессионально и объективно и будут нейтральными, не поддаваясь оказываемому на них давлению».

Ас-Соусан также подчеркнул, что «сирийское государство окажет поддержку международным экспертам». Власти САР также рассчитывают, что предстоящий доклад экспертов «разоблачит лживые утверждения, которые опровергла Сирия и ее союзники — Россия и Иран».

Отметим, что в министерстве иностранных дел РФ ранее уже назвали главную цель вбросов о применении отравляющих веществ сирийской армией — выгораживание террористов и оправдание возможных силовых ударов извне.