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На границе Украины и ЕС выстроились огромные очереди из автомобилей
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    На границе Украины и ЕС выстроились огромные очереди из автомобилей

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    На границе Украины и ЕС выстроились огромные очереди из автомобилей

    Киев, 16 апреля. Очереди из автомобилей появились на выезде из Украины в Словакию и Польшу. Украинцы, проживающие за границей, возвращаются домой и на работу после пасхальных праздников и поминальных дней, сообщил пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

    «Мы видим определенные сложности в движении на пунктах пропуска на границе с ЕС. Причина — наши сограждане, которые постоянно проживают и работают за границей, возвращаются домой после пасхальных и поминальных дней, и это приводит к скоплению автотранспорта», — заявил Слободян в эфире телеканала «112 Украина».

    Основное скопление автомобилей зафиксировано на КПП «Ужгород». Там стоит около 150 автомобилей. Кроме того, пробки есть и на основных пусках пропуска на украинско-польской границе — «Ягодин», Рава-Русская», «Шегини», «Краковец». Там более 100 автомобилей ожидают выезда за границу.

    Автор: Дима Оленин
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