Ученые создали лекарство, защищающее от преждевременной смерти

Цинциннати, штат Огайо, 16 апреля. Исследователи из США смогли создать препарат, который способен серьезно помочь людям с заболеваниями сердца и даже защитить от преждевременной смерти детей с порокам сердечной мышцы.

Медики из Детского кардиологического института синтезировали белок pUR4, который блокирует действие фибронектина — белка, помогающего организму восстанавливать соединительную ткань в мышцах после травм. Дело в том, что при инфарктах — которые являются разрывами сердечной мышцы — фибронектин оказывает негативное воздействие, замещая мышечные клетки сердца на соединительную ткань, сообщает Medical XPress.

Испытания на мышах показали, что у контрольной группы, получавшей новое средство, после искусственно вызванного инфаркта не развивался фиброз тканей и не нарушались функции миокарда. В дальнейшем специалисты предполагают провести дополнительные эксперименты на более крупных животных.

Ранее Ura.ru сообщало о том, что у людей-«сов» выше вероятность преждевременной смерти из-за сердечных приступов и других заболеваний.