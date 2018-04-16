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На Крымском мосту заработает автоматизированная система управления движением
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    На Крымском мосту заработает автоматизированная система управления движением

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    На Крымском мосту заработает автоматизированная система управления движением

    Симферополь, 16 апреля. На мосту через Керченский пролив начались пусконаладочные работы автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД). Соответствующая информация приводится в сообщении информационного центра «Крымский мост».

    Согласно приведенным данным, «она (система) обеспечит комфорт и безопасность движения по новой почти 70-километровой автодороге – от существующей А-290 на Таманском полуострове через Крымский мост до трассы «Таврида» в Крыму».

    Программное обеспечение разработано российскими специалистами, о чем сообщил представитель компании-разработчика АСУДД Евгений Саватеев. По его словам, благодаря работе АСУДД будет обеспечено информирование водителей и оперативное реагирование на осложнения дорожно-транспортной обстановки, мониторинг транспортных потоков, весогабаритный контроль, контроль за соблюдением правил дорожного движения, эффективное управление движением.

    Отметим, что мост в Крым соединит Таманский и Керченский полуострова через Тузлинскую косу и остров Тузла. В мае 2018 года должен состояться запуск автомобильной части моста, в декабре 2019 года — железнодорожной.

    Автор: Тимур Румянцев
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