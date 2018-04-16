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Глава «Рособоронэкспорта» рассказал о росте экспортных заказов на оружие РФ из-за Сирии
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    Глава «Рособоронэкспорта» рассказал о росте экспортных заказов на оружие РФ из-за Сирии

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    Глава «Рособоронэкспорта» рассказал о росте экспортных заказов на оружие РФ из-за Сирии

    Москва, 16 апреля. Портфель оружейных экспортных заказов России растет из-за Сирии, Москва получает конкретные предложения по продаже оружия от разных стран. Об этом рассказал генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. По его словам, в ведомстве отмечают повышенный интерес зарубежных партнеров к вооружению и военной технике.

    Он уточнил, что особой популярностью пользуется оружие, подтвердившее свои тактико-технические характеристики в боевых условиях в ходе антитеррористической операции в Сирии.

    Как пишет РИА Новости, Михеев подчеркнул, что запросы других стран касаются боевых самолетов, вертолетов, бронетанковой и инженерно-саперной техники, морских, воздушных и наземных средств поражения. Также в «Рособоронэкспорте» зафиксировали рост портфеля заказов.

    Напомним, ранее ВС США, Франции и Великобритании нанесли по Сирии удар, было выпущено около 100 ракет. Президент России Владимир Путин осудил эти действия, подчеркнув, что они способствуют террористам.

    Глава «Рособоронэкспорта» рассказал о росте экспортных заказов на оружие РФ из-за Сирии

    Автор: Анна Иванова
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