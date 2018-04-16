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Ученые рассказали о пользе беспорядка
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    Ученые рассказали о пользе беспорядка

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    Ученые рассказали о пользе беспорядка

    Нью-Йорк, 16 апреля. Американские ученые выяснили, почему люди периодически захламляют свое жилое пространство, а потом неожиданно наводят порядок.

    По словам экспертов из Университета Клермонта, эти две противоположности заложены в человеке изначально. Желание нести в свой дом все, что попадется под руку, вызвано одними причинами, а стремление избавиться от лишнего хлама — другими.

    И первое, и второе, повышают настроение и человека и улучшают его самочувствие, передает Planet Today.

    Чаще всего желание навести порядок просыпается у людей в период весны. Люди выходят из длительной зимней спячки и неожиданно осознают, что их дома заполнены множеством ненужных вещей, поясняют специалисты.

    Несколько месяцев без тотальной ревизии приводят к накоплению огромного количества вещей. Периодически человеку приходиться разбираться с этим беспорядком, делать постоянно он это в любом случае не будет, поскольку ему жаль своего бесценного времени.

    Автор: Дима Оленин
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