«Мы должны научиться обеспечивать себя сами»: эксперт объяснил смысл новых санкций США против России

Министерство финансов Соединенных Штатов собирается объявить о новых санкциях против Российской Федерации в понедельник, 16 апреля. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Очередные санкции связаны с поддержкой сирийского президента Башара Асада, которого Вашингтон обвиняет в применении химического оружия. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

«Санкции против России на подходе. Министр Мнучин объявит о них в понедельник, если он еще этого не сделал, и они будут направлены на все компании, которые работали с техническим оснащением, имевшим отношение к Асаду и применению химического оружия», — сказала она.

Попытки напугать Россию

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в комментарии ФАН отметил, что складывается такое ощущение, что на Западе просто не знают, как навредить России. И вообще возникает вопрос, ради чего они это делают. Если в Вашингтоне или Брюсселе считают, что санкции это крайне болезненно для России, то почему их не ввели сразу и все? Вся эта канитель с санкциями продолжается четыре года. То одни ограничения введут, то другие. То начнут дискуссию на тему, как бы санкции продлить и стоит ли вводить новые, или достаточно ограничиться старыми. И постоянно Россию пытаются этим пугать.

«А мы уже привыкли, другого не ждем, сообщения о санкциях стали обычным информационным фоном. Или на Западе всерьез думали, что самые первые санкции заставят Россию отдать Крым, отказаться от своих граждан там? Или рассчитывали, что Владимир Путин вдруг начнет публично каяться перед иностранными державами и уйдет в отставку, согласится на уничтожение российской государственности? И вот, мол, Путин не согласился сразу, так мы еще каких-нибудь санкций подкинем? Согласитесь, все это в принципе выглядит крайне странно», — пояснил Андрей Иванов.

По мнению эксперта, единственное разумное объяснение всех этих историй с санкциями — это внутриполитическая война внутри стран Запада, которая идет в настоящий момент. Российским фактором можно объяснить любые неудачи в экономике, заставить забыть любые сексуальные скандалы, отодвинуть на второй план внутрипартийные разбирательства.