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Аэропорт Симферополя предложил пассажирам отправиться на Венеру и Марс
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    Аэропорт Симферополя предложил пассажирам отправиться на Венеру и Марс

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    Аэропорт Симферополя предложил пассажирам отправиться на Венеру и Марс

    Симферополь, 16 апреля. В понедельник в онлайн-табло международного аэропорта в Симферополе обнаружились в очереди на вылет рейсы на другие планеты.

    Сотрудники аэропорта поместили в список вылетов рейсы — наряду с такими направлениями, как Москва, Екатеринбург и Ростов — несуществующих компаний Venus Airlines, Star Lines и «Космофлот», которые якобы отправляются на Венеру, Марс и Корусант — столицу космической империи из вселенной фильмов Джорджа Лукаса «Звездные войны».

    Аэропорт Симферополя предложил пассажирам отправиться на Венеру и Марс

    Так, например, рейс «Космофлота» из Симферополя на Корусант назначен на 14.30 понедельника. При этом в таблице прилета фантастических направлений не обнаружено.

    По всей видимости, «космические» рейсы из Симферополя являются шуткой сотрудников аэропорта к открытию нового терминала «Крымская волна» в аэропорту Симферополя. Сегодня новый терминал принял первый рейс из Москвы.

    Автор: Валентин Меликов
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