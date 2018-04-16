МИД Бельгии отметил невозможность решения конфликта в Сирии без диалога с РФ

Брюссель, 16 апреля. Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс заявил, что для урегулирования конфликта в Сирии политическим путем необходим диалог с Россией.

«Надо отдавать себе отчет в том, что этот диалог непрост. Мы не согласны с Россией по целому ряду досье, в частности, по Украине и по тому, как решать сирийский вопрос, — сказал Рейндерс в эфире телерадиокомпании RTBF. — Но нужно идти на диалог, если мы хотим однажды найти политическое решение».

В понедельник в Люксембурге состоится встреча глав МИД стран Европейского союза. Ее ключевыми пунктами станут развитие событий по «делу Скрипаля» и обсуждение ситуации вокруг Сирии после ракетных ударов.

Напомним, накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ситуация в Сирии и так называемое «дело Скрипалей» тесно связаны.