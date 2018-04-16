Меню
Новости Сирии
МИД Бельгии отметил невозможность решения конфликта в Сирии без диалога с РФ
Политика
МИД РФ рассказал, когда будет принят законопроект об ответе на санкции США
Следующая новость
Загрузка...

    МИД Бельгии отметил невозможность решения конфликта в Сирии без диалога с РФ

    104

    МИД Бельгии отметил невозможность решения конфликта в Сирии без диалога с РФ

    Брюссель, 16 апреля. Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс заявил, что для урегулирования конфликта в Сирии политическим путем необходим диалог с Россией.

    «Надо отдавать себе отчет в том, что этот диалог непрост. Мы не согласны с Россией по целому ряду досье, в частности, по Украине и по тому, как решать сирийский вопрос, — сказал Рейндерс в эфире телерадиокомпании RTBF. — Но нужно идти на диалог, если мы хотим однажды найти политическое решение».

    В понедельник в Люксембурге состоится встреча глав МИД стран Европейского союза. Ее ключевыми пунктами станут развитие событий по «делу Скрипаля» и обсуждение ситуации вокруг Сирии после ракетных ударов. 

    Напомним, накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ситуация в Сирии и так называемое «дело Скрипалей» тесно связаны.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    3:41   16 Апреля 2018
    2531
    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    22:00   15 Апреля 2018
    1855
    Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    16:45   15 Апреля 2018
    12695
    Теперь мы видим, кто отстает: Асад после удара в Сирии заявил о превосходстве советского оружия над американским

    Теперь мы видим, кто отстает: Асад после удара в Сирии заявил о превосходстве советского оружия над американским

    12:09   15 Апреля 2018
    41915