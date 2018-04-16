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Первый авиалайнер прибыл в новый терминал аэропорта Симферополя
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    Первый авиалайнер прибыл в новый терминал аэропорта Симферополя

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    Первый авиалайнер прибыл в новый терминал аэропорта Симферополя

    Симферополь, 16 апреля. Новый терминал международного аэропорта «Симферополь» принял сегодня первый рейс. Самолет авиакомпании Nordwind приземлился в Симферополе около 8.20 утра.

    Ранее «Газета.ru» сообщала о том, что новому терминалу главной крымской воздушной гавани в четверг было выдано Росавиацией разрешение на ввод в эксплуатацию.

    Проект аэропорта, названный «Крымская волна», был выполнен одной из ведущих мировых архитектурных компаний из Южной Кореи.

    Первый авиалайнер прибыл в новый терминал аэропорта Симферополя

    Автор: Валентин Меликов
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