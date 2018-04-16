Первый авиалайнер прибыл в новый терминал аэропорта Симферополя

Симферополь, 16 апреля. Новый терминал международного аэропорта «Симферополь» принял сегодня первый рейс. Самолет авиакомпании Nordwind приземлился в Симферополе около 8.20 утра.

Ранее «Газета.ru» сообщала о том, что новому терминалу главной крымской воздушной гавани в четверг было выдано Росавиацией разрешение на ввод в эксплуатацию.

Проект аэропорта, названный «Крымская волна», был выполнен одной из ведущих мировых архитектурных компаний из Южной Кореи.