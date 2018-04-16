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Новую альтернативную боливару валюту запустили в Венесуэле
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    Новую альтернативную боливару валюту запустили в Венесуэле

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    Новую альтернативную боливару валюту запустили в Венесуэле

    Мехико, 16 апреля. Мэрия Каракаса запустила собственную денежную единицу, получившую название карибе.

    Глава администрации столицы Венесуэлы Эрика Фариас заявила, что карибе поможет спасти местное население в условиях экономической нестабильности. Всего в обращение были выпущены купюры в 5, 10, 20, 50, 100 карибе. Каждая единица новой валюты соответствует одной тысяче боливаров, что по курсу черного рынка равняется всего две тысячных доллара США. Самая крупная банкнота карибе равна 20 американским центам.

    Отметим, что сложная экономическая ситуация привела к началу инфляции в Венесуэле. В стране не хватает наличных денег. В начале июня в стране пройдет деноминация нынешнего боливара. С новых купюр будет убрано три нуля.

    Как отмечает Infox, карибе — далеко не первая региональная валюта, которая появилась в Венесуэле.

    Автор: Дима Оленин
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