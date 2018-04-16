США постарались не раздражать Россию: эксперт о желании Трампа нанести удар по объектам РФ в Сирии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп был готов нанести удар, в том числе по российским и иранским объектам на территории Сирийской Арабской Республики (САР), однако глава Пентагона Джеймс Мэттис выступил против этого, сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Как пишет WSJ, Мэттис представил президенту три варианта атаки. Первый — удар по сирийским объектам, которые имели отношение к мнимому химическому оружию. Вторая опция — удар по более широкому спектру целей, в том числе по исследовательским объектам, связанных с мнимым химическим оружием, и по центрам военного командования. Наконец, третий вариант — удар по российским системам ПВО в САР. Последний план был разработан, чтобы «подорвать военный потенциал сирийского режима», не затрагивая при этом «политических механизмов Башара Асада».

Отмечается, что президент США настаивал на ударе по иранским и российским объектам в САР «при необходимости достать военное оборудование Асада». Однако глава Пентагона выступил категорически против этого. В итоге Белый дом утвердил «гибридный план».

Игра непосредственностью

Политолог Игорь Рябов прокомментировал ФАН информацию Wall Street Journal.

«Думаю, что информационная война, которая развернулась после бомбардировки Сирии, даст нам еще много пищи для пересудов. Все страны сейчас трактуют историю как им выгодно. Чему я бы не стал верить сейчас — сообщениям американских СМИ как бы «из штаба Трампа». Они всего лишь пользуются тем, что от самого Трампа сейчас можно ожидать любого предложения, как и любого «твита» в его Twitter. Сам Трамп любит поиграть своей непосредственностью, ну и разносчики слухов тоже. Уверен, что, как и год назад, при ударе по базе Шайрат, сейчас США постарались не сильно раздражать Россию и нанесли минимально возможный урон при той истерии, в которую сами себя загнали», — пояснил Игорь Рябов.

По словам эксперта, коалиция осознает незаконность ударов, считает риски и крайне осторожна. Ставка США и Великобритании — на успехи в информационной войне, частью которой являются санкции. Поэтому мы увидим еще много версий не только о том, что могло случиться в Сирии, но и о том, что случилось.

«Уже и в нашей прессе начались информационные диверсии — в поддержку заявлений США и их союзников относительно ударов. Я видел статьи о том, что ракеты якобы все попали в цель. Вот с учетом реалий информационной войны я считаю, что СМИ, которые откровенно дезинформируют читателей и транслируют тезисы западной пропаганды, необходимо жестко наказывать. Это делается, как правило, сознательно. Для нас сегодня есть один ориентир объективной и проверенной информации о ситуации в Сирии — Министерство обороны РФ. Как только вы видите трансляцию опровержений того, что говорит наше государство — это враг. В нынешней обстановке нет полутонов. Ну а то, что там хотел или не хотел делать Трамп, это проблема fake news, с которыми он то борется, то нет, как ему выгодно. По Сирии именно Трамп главный поставщик fake news сегодня. Своими решениями. Потому что все, что на фоне Сирии происходит, все основано на лживой провокации с «химической атакой», — резюмировал Игорь Рябов.

Напомним, в ночь на 14 апреля вооруженные силы США, Франции и Великобритании нанесли удары по САР. По данным Минобороны РФ, они выпустили не менее 100 ракет. Удары были нанесены в ответ на якобы имевшее место применение химического оружия.

В России заявили, что данные о применении химического оружия в Думе не соответствуют действительности, это провокация боевиков. Ранее Дональд Трамп обещал вывести войска США из Сирии.