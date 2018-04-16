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В России на четверть снизилась смертность от отравления алкоголем
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    В России на четверть снизилась смертность от отравления алкоголем

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    В России на четверть снизилась смертность от отравления алкоголем

    Москва, 16 апреля. Роспотребнадзор сообщил, что количество смертей от отравления алкоголем в России снизилось на четверть за 2017 год по сравнению с предыдущими годами.

    Как говорится в сообщении ведомства, с декабря 2016 года до 19 апреля 2018 года была приостановлена розничная торговля целым рядом продуктов. К ним относятся спиртосодержащая непищевая продукция, спиртосодержащие пищевые добавки и ароматизаторы.

    Как считают эксперты, основным эффектом от принятых поправок стало уменьшение количества летальных случаев от отравления алкоголем на четверть (26%) за 2017 год по сравнению с другими годами.

    Ранее «Газета.ru» писала, что статистика Минздрава показывает снижение уровня алкоголизма среди несовершеннолетних. 

    В России на четверть снизилась смертность от отравления алкоголем

    Автор: Анна Иванова
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