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СМИ: На безопасность в «Зимней вишне» пожалели 7 млн рублей
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    СМИ: На безопасность в «Зимней вишне» пожалели 7 млн рублей

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    СМИ: На безопасность в «Зимней вишне» пожалели 7 млн рублей

    Москва, 16 апреля. Собственник кемеровского торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» был в курсе проблем с системой безопасности по меньшей мере два года. Как  сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к расследованию уголовного дела, требовалось около 7 миллионов рублей на то, чтобы привести ее в порядок, однако средства выделены не были.

    По данным издания, до 2016 года обслуживание «Зимней вишни» проводилось томской компанией «Альфа», занимавшейся монтажом и установкой системы противопожарной безопасности. В том же году выявилось, что оборудование было установлено неправильно и с нарушениями, при этом менять его не стали. По оценке специалистов на устранение несоответствий требовалось 7 млн руб., о чем сообщили собственнице здания Юлии Богдановой. Она не выделила необходимых средств.

    В критический момент оборудование не могло работать должным образом, поскольку изначально ставилось с нарушениями. Например, пути подачи воды установлены в районе парковки, практически на улице. Из-за этого в холодную погоду они замерзали. Предполагается, что эти и другие нарушения сказались на причинах и обстоятельствах пожара, пишет «Газета Кемерова».

    Напомним, страшный пожар произошел в одном из крупнейших торговых центров Кемерово в воскресенье, 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека — в том числе, 41 ребенок. 

    Автор: Тимур Румянцев
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