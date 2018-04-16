Эксперт рассказала о «детских угрозах» Украины по «Северному потоку – 2» 

Киев, 16 апреля. Украинские власти не смотрели на шаг вперед и не воспринимали всерьез угрозу появления ставших реальностью газопроводов в обход Украины, заявила директор консалтинговой компании «Партия власти» Елена Дьяченко.

По ее словам, Киев не понимал, к чему приведут заявления последних четырех лет. Дьяченко считает, что власти Украины не воспринимали всерьез реальность «Северного потока-2». Как пишет «ПолитНавигатор», по словам спикера, сейчас, «когда Киев оказался в шаге от потери своего транзитного потенциала, очень смешно слышать детские угрозы».

Она напомнила заявления Киева о том, что, когда РФ направит газ по «Северному потоку-2», якобы ничего не будет мешать Москве, «перейти к открытой военной агрессии».