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Эксперт рассказала о «детских угрозах» Украины по «Северному потоку – 2»
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    Эксперт рассказала о «детских угрозах» Украины по «Северному потоку – 2»

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    Эксперт рассказала о «детских угрозах» Украины по «Северному потоку – 2»

    Киев, 16 апреля. Украинские власти не смотрели на шаг вперед и не воспринимали всерьез угрозу появления ставших реальностью газопроводов в обход Украины, заявила директор консалтинговой компании «Партия власти» Елена Дьяченко.

    По ее словам, Киев не понимал, к чему приведут заявления последних четырех лет. Дьяченко считает, что власти Украины не воспринимали всерьез реальность «Северного потока-2». Как пишет «ПолитНавигатор», по словам спикера, сейчас, «когда Киев оказался в шаге от потери своего транзитного потенциала, очень смешно слышать детские угрозы».

    Она напомнила заявления Киева о том, что, когда РФ направит газ по «Северному потоку-2», якобы ничего не будет мешать Москве, «перейти к открытой военной агрессии».

    «Получается, что больше они никак не нужны ЕС, если так легко, утратив транзитный потенциал, можно лишиться, в принципе, и всей мировой поддержки», – резюмировала Дьяченко.

    Эксперт рассказала о «детских угрозах» Украины по «Северному потоку – 2» 

    Автор: Анна Иванова
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