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Джуканович победил на выборах президента Черногории
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    Джуканович победил на выборах президента Черногории

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    Джуканович победил на выборах президента Черногории

    Подгорица, 16 апреля. Лидер Демократической партии социалистов Черногории Мило Джуканович одержал уверенную победу на выборах главы государства.

    Как сообщает ТАСС, самый известный политик страны после обработки более 97% бюллетеней набирает более 54% голосов пришедших на участки граждан и таким образом одерживает победу уже в первом туре.

    Вторым на финиш избирательной компании пришел представитель сразу нескольких оппозиционных партий  Младен Боянич, у которого – более 33% голосов. Третьей с показателем 8% стала  Драгиня Вуксанович.

    Явка, по сведениям Государственной избирательной комиссии (ГИК) Черногории, составила почти 64%. Окончательные данные ГИК будут объявлены в установленный для этого законом семидневный срок. 

    Добавим, что президент Черногории избирается на пять лет. Мило Джуканович уже занимал эту должность с 1998 по 2002 год, кроме того политик пять раз был премьер-министром страны.

    Автор: Константин Терехов
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