Магазинам в России могут разрешить торговать безрецептурными лекарствами

Москва, 16 апреля. Законопроект, позволяющий продажу безрецептурных лекарств в обычных магазинах, поддержали ФАС и Минэкономразвития.

Как пишет газета «Известия», в ведомствах объяснили, что это приведет к повышению конкуренции на фармацевтическом рынке и снижению цен. Эксперты считают, что таким образом безрецептурные лекарства станут доступнее для потребителей.

При этом, по мнению специалистов, после принятия закона торговцы могут получить доступ к 480 миллиардам рублей — примерно в такую сумму оценили эксперты рынок безрецептурных средств.

В правительство России проект еще не поступил, он находится в стадии доработки.