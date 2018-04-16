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Магазинам в России могут разрешить торговать безрецептурными лекарствами
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    Магазинам в России могут разрешить торговать безрецептурными лекарствами

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    Магазинам в России могут разрешить торговать безрецептурными лекарствами

    Москва, 16 апреля. Законопроект, позволяющий продажу безрецептурных лекарств в обычных магазинах, поддержали ФАС и Минэкономразвития.

    Как пишет газета «Известия», в ведомствах объяснили, что это приведет к повышению конкуренции на фармацевтическом рынке и снижению цен. Эксперты считают, что таким образом безрецептурные лекарства станут доступнее для потребителей.

    При этом, по мнению специалистов, после принятия закона торговцы могут получить доступ к 480 миллиардам рублей — примерно в такую сумму оценили эксперты рынок безрецептурных средств.

    В правительство России проект еще не поступил, он находится в стадии доработки.

    Магазинам в России могут разрешить торговать безрецептурными лекарствами

    Автор: Анна Иванова
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