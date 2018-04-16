Американский телеканал ошибочно «похоронил» жену Буша-старшего Барбару

Вашингтон, 16 апреля. Американский телеканал CBS по ошибке опубликовал некролог бывшей первой леди США.

Материал с пометкой «не публиковать» был посвящен якобы произошедшей смерти жены бывшего президента США Джорджа Буша-старшего Барбары. Он вышел после того, как в воскресенье стало известно, что 92-летняя Барбара Буш приняла решение прекратить лечение — чем именно она больна, не сообщается — и остаться с семьей.

Известно, что она страдает от хронической обструктивной болезни легких, болезни щитовидной железы и сердечной недостаточности уже в течение длительного времени.