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Американский телеканал ошибочно «похоронил» жену Буша-старшего Барбару
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    Американский телеканал ошибочно «похоронил» жену Буша-старшего Барбару

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    Американский телеканал ошибочно «похоронил» жену Буша-старшего Барбару

    Вашингтон, 16 апреля. Американский телеканал CBS по ошибке опубликовал некролог бывшей первой леди США.

    Материал с пометкой «не публиковать» был посвящен якобы произошедшей смерти жены бывшего президента США Джорджа Буша-старшего Барбары. Он вышел после того, как в воскресенье стало известно, что 92-летняя Барбара Буш приняла решение прекратить лечение — чем именно она больна, не сообщается — и остаться с семьей.

    Известно, что она страдает от хронической обструктивной болезни легких, болезни щитовидной железы и сердечной недостаточности уже в течение длительного времени.

    Автор: Валентин Меликов
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