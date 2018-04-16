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Названы самые ожидаемые автомобильные новинки 2018 года в России
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    Названы самые ожидаемые автомобильные новинки 2018 года в России

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    Названы самые ожидаемые автомобильные новинки 2018 года в России

    Москва, 16 апреля. В ближайшее время на российский авторынок выйдет более 10 новинок, среди которых есть российские и зарубежные автомобили. Автоэксперты ожидают рестайлинговую версию седана Lada Granta FL, и «приподнятую» четырехдверку Lada Vesta Cross.

    Машины будут представлены на Московском мотор-шоу. Отмечается, что в этом году российские автолюбители также смогут приобрести несколько новых кроссоверов. Среди них обновленные Ford EcoSport, Mitsubishi Eclipse Cross и Hyundai Santa Fe. Как считают специалисты, кроссоверы – перспективный сегмент и поэтому автопроизводители стараются наполнить нишу своими автомобилями.

    Genesis G70 Названы самые ожидаемые автомобильные новинки 2018 года в России

    Кроме того, в России появятся модели Genesis G70 и Toyota Camry, новые Kia Ceed и Kia Cerato. Как пишет издание «За рулем», автоновинки будут презентованы летом 2018 года.

    Названы самые ожидаемые автомобильные новинки 2018 года в России

    Автор: Анна Иванова
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