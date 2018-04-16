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В Швеции открыли первую в мире дорогу для зарядки электрокаров
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    В Швеции открыли первую в мире дорогу для зарядки электрокаров

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    В Швеции открыли первую в мире дорогу для зарядки электрокаров

    Стокгольм, 16 апреля. В Швеции открылась первая в мире дорога для зарядки электрокаров. Как пишет The Guardian, подзарядить машину можно на двухкилометровом маршруте между Стокгольмским аэропортом и логистическим центром.

    Для этого нужно, чтобы электромобиль был оснащен специальным токоприемником. Отмечается, что в дорогу встроен контактный рельс. Согласно задумке авторов проекта, электричество подается на отдельные участки рельса только тогда, когда над секцией проезжает электромобиль.

    При этом электроприемник должен касаться металлической конструкции в середине полосы. По мнению разработчиков, задумка поможет сократить время стационарной зарядки аккумуляторов.

    В Швеции открыли первую в мире дорогу для зарядки электрокаров

    Автор: Анна Иванова
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