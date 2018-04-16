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Легендарный вратарь Петр Чех рассказал о шансах сборной России на ЧМ-2018
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    Легендарный вратарь Петр Чех рассказал о шансах сборной России на ЧМ-2018

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    Легендарный вратарь Петр Чех рассказал о шансах сборной России на ЧМ-2018

    Лондон, 16 апреля. Легендарный вратарь лондонского «Арсенала» и сборной Чехии Петр Чех оценил шансы сборной России по футболу на грядущем домашнем чемпионате мира.

    «Думаю, что у сборной России неплохие шансы достойно выступить на чемпионате мира, особенно с учетом того, что турнир будет носить для нее статус домашнего», — заявил спортсмен в интервью «Известиям».

    По мнению голкипера, одним из факторов успеха для россиян могут стать домашние стены. Чех считает, что это по-особому настраивает футболистов. Впрочем, играть дома, с другой стороны, сверхответственно. 

    «Это может и увеличить психологическое давление на футболистов, ведь в подобных условиях степень ответственности повышается. Посмотрим, что получится в итоге», — добавил голкипер.

    Впрочем, в заключении интервью Петр Чех сказал, что считает, «что у России очень хорошая команда и она сможет хорошо показать себя на мундиале».

    Автор: Константин Терехов
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