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Эксперт рассказал, какое влияние могут оказать обещанные США новые санкции против России
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    Эксперт рассказал, какое влияние могут оказать обещанные США новые санкции против России

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    Эксперт рассказал, какое влияние могут оказать обещанные США новые санкции против России

    Москва, 16 апреля. Введение новых санкций, которые в воскресенье анонсировал Вашингтон, будет иметь ограниченное влияние. Об этом со ссылкой на аналитика «Фридом Финанс» Богдана Зварича сообщает РИА Новости.

    «На мой взгляд, внимание возможному введению новых санкций будет минимальным, так как их действие будет ограниченным и, вполне возможно, не затронет торгуемые компании», — цитирует Зварича издание.

    Эксперт отметил, что основной акцент инвесторов будет сосредоточен на результате атак Соединенных Штатов и их союзников на Сирию.

    Ранее о намерении Вашингтона расширить санкции в отношении РФ со ссылкой на постпреда США при ООН Никки Хейли сообщила RT. По данным издания, официально о расширении санкций в понедельник объявит глава Минфина США Стивен Мнучин.

    Автор: Виталий Малясев
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