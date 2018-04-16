Меню
Экономика
Центробанк России отозвал лицензию у «ОФК Банка»
Россия
Магазинам в России могут разрешить торговать безрецептурными лекарствами
Следующая новость
Загрузка...

    Центробанк России отозвал лицензию у «ОФК Банка»

    39

    Центробанк России отозвал лицензию у «ОФК Банка»

    Москва, 16 апреля. Руководство российского Центробанка приняло решение об отзыве с 16 апреля лицензии на банковскую деятельность у московского банка «Банк «Объединенный финансовый капитал». 

    Как отмечает пресс-служба Центробанка, «ОФК Банк» использовал высокорискованную бизнес-модель, в рамках которой занимался кредитованием производственных компаний и компаний, занимающихся дистрибуцией алкогольной продукции. При этом, как утверждает Банк России, «ОФК Банк» неоднократно нарушал требования законодательства в области противодействия отмыванию денежных средств, из-за чего в его отношении дважды вводились ограничительные меры.

    «Более того, одной из причин возникновения финансовой неустойчивости ПАО «ОФК Банк» явился корпоративный конфликт, следствием которого стал отказ либо неспособность крупнейших заемщиков обслуживать свои обязательства перед кредитной организацией», — отмечает пресс-служба ЦБ РФ.

    В сложившихся обстоятельствах Центробанк принял решение об отзыве лицензии у банка «Объединенный финансовый капитал».

    В российской финансовой системе «ОФК Банк» занимал 127 место с объемом активов более 50 миллионов рублей на начало апреля 2018. При этом в течение марта банк потерял более 21% от общего объема своих активов. Банк является участником системы страхования вкладов.

     

     

     

     

     

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    3:41   16 Апреля 2018
    1694
    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    22:00   15 Апреля 2018
    1672
    Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    16:45   15 Апреля 2018
    10349
    Теперь мы видим, кто отстает: Асад после удара в Сирии заявил о превосходстве советского оружия над американским

    Теперь мы видим, кто отстает: Асад после удара в Сирии заявил о превосходстве советского оружия над американским

    12:09   15 Апреля 2018
    41027