Центробанк России отозвал лицензию у «ОФК Банка»

Москва, 16 апреля. Руководство российского Центробанка приняло решение об отзыве с 16 апреля лицензии на банковскую деятельность у московского банка «Банк «Объединенный финансовый капитал».

Как отмечает пресс-служба Центробанка, «ОФК Банк» использовал высокорискованную бизнес-модель, в рамках которой занимался кредитованием производственных компаний и компаний, занимающихся дистрибуцией алкогольной продукции. При этом, как утверждает Банк России, «ОФК Банк» неоднократно нарушал требования законодательства в области противодействия отмыванию денежных средств, из-за чего в его отношении дважды вводились ограничительные меры.

«Более того, одной из причин возникновения финансовой неустойчивости ПАО «ОФК Банк» явился корпоративный конфликт, следствием которого стал отказ либо неспособность крупнейших заемщиков обслуживать свои обязательства перед кредитной организацией», — отмечает пресс-служба ЦБ РФ.

В сложившихся обстоятельствах Центробанк принял решение об отзыве лицензии у банка «Объединенный финансовый капитал».

В российской финансовой системе «ОФК Банк» занимал 127 место с объемом активов более 50 миллионов рублей на начало апреля 2018. При этом в течение марта банк потерял более 21% от общего объема своих активов. Банк является участником системы страхования вкладов.