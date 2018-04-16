Огонь на центральном рынке Нальчика распространился на 2 тыс. «квадратов»

Нальчик, 16 апреля. Площадь пожара на центральном рынке Нальчика составила две тысячи квадратных метров, сообщает МЧС Кабардино-Балкарии. Отмечается, что пожару присвоен третий ранг сложности.

Как говорится в сообщении ведомства, по прибытию на место происшествия пожарные установили, что горит один из павильонов центрального рынка. Огонь распространился на две тысячи квадратных метров.

Как добавили в МЧС, личный состав оперативно приступил к тушению огня. В тушении задействованы 70 человек и 13 единиц техники. Данных о жертвах и пострадавших нет.