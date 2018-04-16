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Огонь на центральном рынке Нальчика распространился на 2 тыс. «квадратов»
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    Огонь на центральном рынке Нальчика распространился на 2 тыс. «квадратов»

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    Огонь на центральном рынке Нальчика распространился на 2 тыс. «квадратов»

    Нальчик, 16 апреля. Площадь пожара на центральном рынке Нальчика составила две тысячи квадратных метров, сообщает МЧС Кабардино-Балкарии. Отмечается, что пожару присвоен третий ранг сложности.

    Как говорится в сообщении ведомства, по прибытию на место происшествия пожарные установили, что горит один из павильонов центрального рынка. Огонь распространился на две тысячи квадратных метров.

    Как добавили в МЧС, личный состав оперативно приступил к тушению огня. В тушении задействованы 70 человек и 13 единиц техники. Данных о жертвах и пострадавших нет.

    Огонь на центральном рынке Нальчика распространился на 2 тыс. «квадратов»

    Автор: Анна Иванова
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