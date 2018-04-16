Врио губернатора Кузбасса уволил четырех заместителей

Кемерово, 16 апреля. Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев освободил от занимаемых должностей четырех заместителей.

Сообщение об этом размещено на официальном сайте правительства региона. Это, как пояснил врио главы Кузбасса, один из первых шагов по «реорганизации системы управления администрации Кемеровской области».

Итак, в отставку были отправлены: замгубернатора по ЖКХ и дорожному хозяйству Дмитрий Кудряшов, курировавший в регионе агропром Елена Жидкова, ответственный за здравоохранение Кузбасса Валерий Цой и замгубернатора по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления Алексей Кожевин.

Кроме того Сергей Цивилев распорядился оставшихся заместителей губернатора Кемеровской области перевести в статус исполняющих обязанности на период до формирования нового состава правительства.

