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Азаров призвал украинцев не быть «зомби» западной пропаганды
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    Азаров призвал украинцев не быть «зомби» западной пропаганды

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    Азаров призвал украинцев не быть «зомби» западной пропаганды

    Киев, 16 апреля. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, как западные каналы зомбируют население. Он опубликовал в своем аккаунте в Facebook видео и рекомендовал его к просмотру.

    В ролике объясняется, как все западные телеканалы показывают только то, что им приказано правительством. Азаров подчеркнул, что «на всех 30 каналах одна и та же «мантра», слово в слово соответствующая тем «темникам», которые спущены сверху». Он также подчеркнул, что такая ситуация складывается на Украине. Бывший премьер Украины призвал население не быть «зомби». По его словам, «это унизительно и примитивно».

    Ранее Азаров рассказал, как сменится власть на Украине. 

    Автор: Анна Иванова
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