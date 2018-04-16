Азаров призвал украинцев не быть «зомби» западной пропаганды

Киев, 16 апреля. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал, как западные каналы зомбируют население. Он опубликовал в своем аккаунте в Facebook видео и рекомендовал его к просмотру.

В ролике объясняется, как все западные телеканалы показывают только то, что им приказано правительством. Азаров подчеркнул, что «на всех 30 каналах одна и та же «мантра», слово в слово соответствующая тем «темникам», которые спущены сверху». Он также подчеркнул, что такая ситуация складывается на Украине. Бывший премьер Украины призвал население не быть «зомби». По его словам, «это унизительно и примитивно».

Ранее Азаров рассказал, как сменится власть на Украине.