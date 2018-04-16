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Весь мир
16 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Дональд Трамп объяснил Конгрессу причины нанесения удара по Сирии
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    16 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Дональд Трамп объяснил Конгрессу причины нанесения удара по Сирии

    Дональд Трамп объяснил Конгрессу США причины нанесения удара по Сирии. Тереза Мэй выступит в Парламенте с объяснением причин о присоединении Британии к удару по Сирии. Президент Франции сообщил, что имеет право единолично решать вопросы о применении силы. Российские дипломаты заявили об отсутствии правовых оснований для атаки. В Москве состоялась церемония награждения лауреатов премии «Золотая Маска». Медведи московского зоопарка вышли из спячки и покинули вольеры.
    8:31 16 Апреля 2018
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    Дональд Трамп объяснил Конгрессу США причины нанесения удара по Сирии

    16 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Дональд Трамп объяснил Конгрессу причины нанесения удара по Сирии

    Главы стран, нанесших удар по Сирии, повели себя, как провинившиеся школьники. Сначала нашкодили, потом оправдывались. Дональд Трамп явился в Конгресс США, с объяснением, что действовал в рамках конституции страны и с целью защиты стратегических интересов Соединенных Штатов. Глава Белого Дома утверждает, что удары Вашингтона и союзников наносились по объектам, используемым для производства химического оружия. Между тем, голословные обвинения в адрес Дамаска вновь не подтверждены никакими доказательствами.

    Тереза Мэй выступит в Парламенте, с объяснением причин о присоединении Британии к удару по Сирии

    16 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Дональд Трамп объяснил Конгрессу причины нанесения удара по Сирии

    Глава британского правительства Тереза Мэй сегодня на выступлении в парламенте попробует объяснить причины, которые побудили ее присоединиться к нанесенным США и Францией ударам по территории Сирии. Премьер-министр Великобритании в очередной раз уверена, что правительство Сирии ЦИТАТА «с высокой степенью вероятности» несет ответственность за применение химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте.

    Президент Франции сообщил, что имеет право единолично решать вопросы о применении силы

    16 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Дональд Трамп объяснил Конгрессу причины нанесения удара по Сирии

    Президент Франции выступил миротворцем. Эммануэль Макрон заявил, что это он убедил американского коллегу ограничить количество ударов по Сирийской Арабской Республике. А на вопрос, почему он не проконсультировался с парламентом страны, сообщил, что является верховным главнокомандующим и несет ответственность, возложенную на него в этом качестве.

    Российские дипломаты заявили об отсутствии правовых оснований для удара по Сирии

    16 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Дональд Трамп объяснил Конгрессу причины нанесения удара по Сирии

    Посольство России в Великобритании случившееся критикует, повод, который использовала западная коалиция считает надуманным, а результаты проведенной атаки – ложными. Дипломатическая миссия нашей страны также акцентировала внимание на отсутствии каких-либо правовых оснований для ракетного удара по Сирии.

    В Москве состоялась церемония награждения лауреатов премии «Золотая Маска»

    16 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Дональд Трамп объяснил Конгрессу причины нанесения удара по Сирии

    В Москве на Новой сцене Большого театра назвали победителей российской национальной премии «Золотая маска». Десять наград, из них три вне конкурса, отправились в Петербург. Юрий Бутусов получил приз в номинации «работа режиссера» со спектаклем «Дядя Ваня» в Театре имени Ленсовета. Художественный руководитель МДТ — Театра Европы Лев Додин получил «Маску» за постановку «Страх Любовь Отчаяние». А лучшим действом малой формы признали работу Михаила Патласова «Чук и Гек» в Александринском театре.

    Медведи московского зоопарка вышли из спячки и покинули вольеры

    16 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Дональд Трамп объяснил Конгрессу причины нанесения удара по Сирии

    Все медведи Московского зоопарка вышли из спячки и впервые покинули вольеры после зимы. В общей сложности животные проспали четыре с половиной месяца. Мишки постепенно начинают возвращаться к привычному режиму питания и физической активности. Пока им дают только растительную пищу – фрукты и овощи, однако уже в ближайшие дни животные начнут получать более сытный корм, минеральные добавки и микроэлементы.
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