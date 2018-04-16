16 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Дональд Трамп объяснил Конгрессу причины нанесения удара по Сирии

Дональд Трамп объяснил Конгрессу США причины нанесения удара по Сирии Главы стран, нанесших удар по Сирии, повели себя, как провинившиеся школьники. Сначала нашкодили, потом оправдывались. Дональд Трамп явился в Конгресс США, с объяснением, что действовал в рамках конституции страны и с целью защиты стратегических интересов Соединенных Штатов. Глава Белого Дома утверждает, что удары Вашингтона и союзников наносились по объектам, используемым для производства химического оружия. Между тем, голословные обвинения в адрес Дамаска вновь не подтверждены никакими доказательствами.

Тереза Мэй выступит в Парламенте, с объяснением причин о присоединении Британии к удару по Сирии Глава британского правительства Тереза Мэй сегодня на выступлении в парламенте попробует объяснить причины, которые побудили ее присоединиться к нанесенным США и Францией ударам по территории Сирии. Премьер-министр Великобритании в очередной раз уверена, что правительство Сирии ЦИТАТА «с высокой степенью вероятности» несет ответственность за применение химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте.

Президент Франции сообщил, что имеет право единолично решать вопросы о применении силы Президент Франции выступил миротворцем. Эммануэль Макрон заявил, что это он убедил американского коллегу ограничить количество ударов по Сирийской Арабской Республике. А на вопрос, почему он не проконсультировался с парламентом страны, сообщил, что является верховным главнокомандующим и несет ответственность, возложенную на него в этом качестве.

Российские дипломаты заявили об отсутствии правовых оснований для удара по Сирии Посольство России в Великобритании случившееся критикует, повод, который использовала западная коалиция считает надуманным, а результаты проведенной атаки – ложными. Дипломатическая миссия нашей страны также акцентировала внимание на отсутствии каких-либо правовых оснований для ракетного удара по Сирии.

В Москве состоялась церемония награждения лауреатов премии «Золотая Маска» В Москве на Новой сцене Большого театра назвали победителей российской национальной премии «Золотая маска». Десять наград, из них три вне конкурса, отправились в Петербург. Юрий Бутусов получил приз в номинации «работа режиссера» со спектаклем «Дядя Ваня» в Театре имени Ленсовета. Художественный руководитель МДТ — Театра Европы Лев Додин получил «Маску» за постановку «Страх Любовь Отчаяние». А лучшим действом малой формы признали работу Михаила Патласова «Чук и Гек» в Александринском театре.