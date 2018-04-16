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США выделят на снижение зависимости Донбасса от России $65 млн
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    США выделят на снижение зависимости Донбасса от России $65 млн

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    США выделят на снижение зависимости Донбасса от России $65 млн

    Вашингтон, 16 апреля. Американское Агентство по международному развитию (USAID) готово выделить на «экономическое восстановление» Донбасса до 65 млн долларов. Об этом сообщает RT.

    По данным издания, средства должны пойти на укрепление связей Донбасса с Евросоюзом и Западной Украиной и снижения «зависимости» от России.

    «По выполнении этих задач на юго-востоке Украины повысится степень диверсификации экономики, ее интегрированности в украинскую систему, а также снизится ее зависимость от России», — говорится в опубликованном USAID документе.

    Агентство сообщает, что главным образом работа будет вестись на территориях «сильнее всего пострадавших от российской агрессии» Донецкой и Луганской народных республик.

    Подрядчик USAID должен будет налаживать экономические связи предприятий Донбасса с международным рынком и Западной Украиной, содействовать малому и среднему бизнесу, у которого на юго-востоке Украины «большие перспективы».

    Агентство отмечает, что подрядчик должен быть готов реализовывать программу при различных вариантах развития событий в Донбассе. В том числе в условиях сохранения текущего положения, получения регионом «особого статуса», «заморозки» конфликта, «российского вторжения» и захвата Донбасса украинскими силовиками.

    Автор: Виталий Малясев
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