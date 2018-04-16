Роспотребнадзор рассказал, сколько россиян пострадали от укусов клещей этой весной

Москва, 16 апреля. С начала сезона активности клещей в России от укусов этих насекомых пострадало почти 1,6 тысяч россиян. Как отмечает Роспотребнадзор, среди пострадавших более 700 детей.

По данным ведомства, полученные на данный момент сведения из 55 регионов России свидетельствуют о том, что уровень поражения клещами в настоящее время ниже средних многолетних показателей. Выявлен лишь один случай клещевого боррелиоза. При этом, как отмечают «Известия», продолжается профилактическая работа по прививанию граждан от клещевого вирусного энцефалита отечественной вакциной, прививки получили уже более 903 тысяч человек.

Для того, чтобы защитить население от укусов клещей, проводится специальная акарцидная обработка площадей — в первую очередь, как отмечает телеканал «Подмосковье 360°», обработка проводится в южных и восточных регионах России, таких как Крым, Тюменская область, Бурятия.

Как отмечает RT, при подготовке к открытию детских летних оздоровительных учреждений в России в 2018 году запланирована обработка более 37 гектаров территории, при этом будет проводиться контроль качества акарцидной обработки.