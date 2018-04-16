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Новый аэровокзальный комплекс «Крымская волна» открывается в Симферополе
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    Новый аэровокзальный комплекс «Крымская волна» открывается в Симферополе

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    Новый аэровокзальный комплекс «Крымская волна» открывается в Симферополе

    Симферополь, 16 апреля. Новый аэровокзальный комплекс симферопольского аэропорта «Крымская волна» открывается в Крыму в понедельник. Как пишет «Парламентская газета», первый рейс прибывает по расписанию в 08:20 утра из Москвы.

    Отмечается, что «Крымская волна» в первый же день примет пассажиров из других российских городов – это Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Киров, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.

    Первый вылет из нового аэровокзального комплекса назначен в Москву на 09:20 утра. Как пишут СМИ, «Крымская волна» сможет обслуживать 6,5 миллиона пассажиров в год или 3650 пассажиров в час.

    Новый аэровокзальный комплекс «Крымская волна» открывается в Симферополе

    Автор: Анна Иванова
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