Новый аэровокзальный комплекс «Крымская волна» открывается в Симферополе

Симферополь, 16 апреля. Новый аэровокзальный комплекс симферопольского аэропорта «Крымская волна» открывается в Крыму в понедельник. Как пишет «Парламентская газета», первый рейс прибывает по расписанию в 08:20 утра из Москвы.

Отмечается, что «Крымская волна» в первый же день примет пассажиров из других российских городов – это Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Киров, Ростов-на-Дону и Екатеринбург.

Первый вылет из нового аэровокзального комплекса назначен в Москву на 09:20 утра. Как пишут СМИ, «Крымская волна» сможет обслуживать 6,5 миллиона пассажиров в год или 3650 пассажиров в час.