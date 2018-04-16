Донбасс: в ЛНР во время обстрелов с позиций ВСУ погиб военнослужащий

Луганск (ЛНР), 16 апреля. Накануне во время обстрелов с позиций ВСУ в Луганской народной республике погиб один военнослужащий.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе народной милиции ЛНР. Кроме того, ранения во время обстрелов получил еще один человек. Всего же в течение воскресенье 15 апреля режим тишины в Луганской народной республике был нарушен шесть раз.

Киевские силовики с направлений Луганское и Троицкое обстреляли Калиновку, Логвиново и Санжаровку. Огонь велся из стрелкового оружия и вооружения БМП, гранатометов СПГ и АГС, а также минометов 82 и 120 мм.

По предварительным данным, повреждений и разрушений, а также потерь среди гражданского населения нет.