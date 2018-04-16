Меню
Новороссия
Донбасс: в ЛНР во время обстрелов с позиций ВСУ погиб военнослужащий
Весь мир
Джуканович победил на выборах президента Черногории
Следующая новость
Загрузка...

    Донбасс: в ЛНР во время обстрелов с позиций ВСУ погиб военнослужащий

    56

    Донбасс: в ЛНР во время обстрелов с позиций ВСУ погиб военнослужащий

    Луганск (ЛНР), 16 апреля. Накануне во время обстрелов с позиций ВСУ в Луганской народной республике погиб один военнослужащий.

    Об этом журналистам сообщили в пресс-службе народной милиции ЛНР. Кроме того, ранения во время обстрелов получил еще один человек. Всего же в течение воскресенье 15 апреля режим тишины в Луганской народной республике был нарушен шесть раз.

    Киевские силовики с направлений Луганское и Троицкое обстреляли Калиновку, Логвиново и Санжаровку. Огонь велся из стрелкового оружия и вооружения БМП, гранатометов СПГ и АГС, а также минометов 82 и 120 мм.

    По предварительным данным, повреждений и разрушений, а также потерь среди гражданского населения нет.

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    3:41   16 Апреля 2018
    1827
    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    22:00   15 Апреля 2018
    1691
    Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    16:45   15 Апреля 2018
    10634
    Теперь мы видим, кто отстает: Асад после удара в Сирии заявил о превосходстве советского оружия над американским

    Теперь мы видим, кто отстает: Асад после удара в Сирии заявил о превосходстве советского оружия над американским

    12:09   15 Апреля 2018
    41137