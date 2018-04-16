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«Владимир Мономах» и «Александр Невский» разыграли дуэль во время учений на Камчатке
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    «Владимир Мономах» и «Александр Невский» разыграли дуэль во время учений на Камчатке

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    «Владимир Мономах» и «Александр Невский» разыграли дуэль во время учений на Камчатке

    Москва, 16 апреля. Атомные подлодки «Владимир Мономах» и «Александр Невский» приняли участие в учениях, в рамках которых разыграли дуэль на Камчатке. Об этом рассказал глава отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.

    По его словам, атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах» отработал действия в составе группировки. Он также выполнил действия по поиску и слежению за субмариной условного противника. Как пишет РИА Новости, в качестве «противника» использовали подводную лодку «Александр Невский». При этом субмарины отработали действия по атаке и контратаке с применением оружия и гидроакустических средств.

    «Владимир Мономах» и «Александр Невский» разыграли дуэль во время учений на Камчатке

    Автор: Анна Иванова
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