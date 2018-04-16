Ученые назвали безопасную для здоровья норму алкоголя

Москва, 16 апреля. Максимальная безвредная доза алкоголя для здорового человека не превышает 100 гр. этилового спирта в неделю. Об этом со ссылкой на выводы исследователей Кембриджского университета сообщает «Вечерняя Москва».

Ученые проанализировали информацию о состоянии здоровья более чем 600 тыс. людей из 19 стран мира, которых разделили по количеству потребляемого алкоголя на несколько групп. Эксперты выделили выпивающих не более 100 гр. этилового спирта в неделю испытуемых. Пациентов выпивающих от 100 до 200 гр. спирта в неделю, от 200 до 350 гр. и свыше 350 гр. спирта в неделю.

Проанализировав данные об их здоровье, ученые пришли к выводу, что употребление более 100 гр. этилового спирта в неделю повышает риск инфаркта и заболеваний сердечно-сосудистой системы.