Меню
Общество
Ученые назвали безопасную для здоровья норму алкоголя
Россия
Магазинам в России могут разрешить торговать безрецептурными лекарствами
Следующая новость
Загрузка...

    Ученые назвали безопасную для здоровья норму алкоголя

    3988

    Ученые назвали безопасную для здоровья норму алкоголя

    Москва, 16 апреля. Максимальная безвредная доза алкоголя для здорового человека не превышает 100 гр. этилового спирта в неделю. Об этом со ссылкой на выводы исследователей Кембриджского университета сообщает «Вечерняя Москва».

    Ученые проанализировали информацию о состоянии здоровья более чем 600 тыс. людей из 19 стран мира, которых разделили по количеству потребляемого алкоголя на несколько групп. Эксперты выделили выпивающих не более 100 гр. этилового спирта в неделю испытуемых. Пациентов выпивающих от 100 до 200 гр. спирта в неделю, от 200 до 350 гр. и свыше 350 гр. спирта в неделю.

    Проанализировав данные об их здоровье, ученые пришли к выводу, что употребление более 100 гр. этилового спирта в неделю повышает риск инфаркта и заболеваний сердечно-сосудистой системы.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    3:41   16 Апреля 2018
    1694
    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    22:00   15 Апреля 2018
    1672
    Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    16:45   15 Апреля 2018
    10349
    Теперь мы видим, кто отстает: Асад после удара в Сирии заявил о превосходстве советского оружия над американским

    Теперь мы видим, кто отстает: Асад после удара в Сирии заявил о превосходстве советского оружия над американским

    12:09   15 Апреля 2018
    41027