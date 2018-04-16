Актер Добронравов впервые вышел на сцену после инсульта

Москва, 16 апреля. Актер Федор Добронравов впервые после перенесенного инсульта вышел на сцену московского Театра сатиры.

Как сообщает URA.RU, поклонники таланта артиста не могли не отметить, что их любимчик заметно похудел, что, однако, не помешало ему выступить в спектакле «Где мы?».

Артист отработал на постановке вместе с Александром Ширвиндтом и Александром Олешко. Кроме того, спектакль посетила знаменитый режиссер Светлана Дружинина, которая выложила в Instagram фото.

Напомним, что актеру Федору Добронравову стало плохо во время выступления в Сергиевом посаде. У него произошел инсульт. Для восстановления после приступа потребовался примерно месяц.