Меню
Политика
Военный эксперт рассказал, какой будет американская армия в будущем
Весь мир
Джуканович победил на выборах президента Черногории
Следующая новость
Загрузка...

    Военный эксперт рассказал, какой будет американская армия в будущем

    228

    Военный эксперт рассказал, какой будет американская армия в будущем

    Вашингтон, 16 апреля. Американский генерал-майор в отставке Роберт Скейлс рассказал, какой видит американскую армию в будущем. Он отметил, что американские вооруженные силы будущего — это сверхмобильные легкие подразделения. Он «наделил» будущую армию большой огневой мощью воздушной поддержки. Военный считает, что они молниеносно будут передвигаться и черпать информацию из военного интернета и датчиков беспилотных машин, чтобы побеждать неповоротливые и более многочисленные силы противника.

    Как пишут американские СМИ, залогом успеха американской армии Скейлс назвал скорость и информированность обо всем, что происходит на поле боя. Эксперт видит армию США в качестве автономных самодостаточных бригад численностью в пять тысяч человек. Особый акцент делается на данных, компьютерных процессорах и искусственном интеллекте. Как пишут СМИ, идея ВВС США будущего — это доминирование в наличии разведывательных данных, оперативной информации и ее анализе.

    Военный эксперт рассказал, какой будет американская армия в будущем

    Автор: Анна Иванова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    Пушков ответил Хейли на слова о «недостойной» переговоров с США Сирии

    3:41   16 Апреля 2018
    1827
    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    В Совфеде назвали фейком новые обвинения США в адрес России по Сирии

    22:00   15 Апреля 2018
    1691
    Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    Путин и Роухани обсудили удар коалиции США по Сирии

    16:45   15 Апреля 2018
    10634
    Теперь мы видим, кто отстает: Асад после удара в Сирии заявил о превосходстве советского оружия над американским

    Теперь мы видим, кто отстает: Асад после удара в Сирии заявил о превосходстве советского оружия над американским

    12:09   15 Апреля 2018
    41137