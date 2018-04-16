Военный эксперт рассказал, какой будет американская армия в будущем

Вашингтон, 16 апреля. Американский генерал-майор в отставке Роберт Скейлс рассказал, какой видит американскую армию в будущем. Он отметил, что американские вооруженные силы будущего — это сверхмобильные легкие подразделения. Он «наделил» будущую армию большой огневой мощью воздушной поддержки. Военный считает, что они молниеносно будут передвигаться и черпать информацию из военного интернета и датчиков беспилотных машин, чтобы побеждать неповоротливые и более многочисленные силы противника.

Как пишут американские СМИ, залогом успеха американской армии Скейлс назвал скорость и информированность обо всем, что происходит на поле боя. Эксперт видит армию США в качестве автономных самодостаточных бригад численностью в пять тысяч человек. Особый акцент делается на данных, компьютерных процессорах и искусственном интеллекте. Как пишут СМИ, идея ВВС США будущего — это доминирование в наличии разведывательных данных, оперативной информации и ее анализе.