Кедми рассказал, чем мог закончиться для США возможный удар по ПВО России

Москва, 16 апреля. Российский военный эксперт Яков Кедми оценили шансы США и их союзников провести удары по Сирии, вооруженной современными российскими зенитно-ракетными комплексами С-300. Мнением специалист поделился в эфире телепередачи «Право знать» на телеканале «ТВЦ».

По словам Кедми, семейство ЗРК «Фаворит» лучше тех систем ПВО, которыми в настоящее время вооружена Сирия. Эти комплексы нельзя назвать неуязвимыми, но для преодоления такой обороны нужно будет применить гораздо более серьезный подход.

По словам Кедми, если бы военные США действовали против вооруженной С-300 Сирии также шаблонно, то результаты атаки были бы для них плачевными. С более катастрофичными последствиями военные США столкнулись бы, если бы применили опробованный на Сирии образ действий против России или Китая.