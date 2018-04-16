Экс-премьер Японии призвал Абэ уйти в отставку из-за земельного скандала

Токио, 16 апреля. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ должен уйти в отставку, поскольку его рейтинг в настоящее время находится на крайне низком уровне из-за скандала с продажей государственной земли. По мнению экс-премьера Дзюнъитиро Коидзуми, Абэ, занимающий пост премьера с 2012 года, может уйти уже в июне.

«Абэ ведь заявлял в парламенте, что уйдет с поста премьер-министра и сдаст депутатский мандат, если выяснится, что он или его жена как-то причастны к скандалу, — напомнил экс-премьер Коидзуми. — Ситуация стала очень опасная. Думаю, что отставка господина Абэ может произойти по окончании текущей сессии парламента».

Как отмечают «Известия», по результатам опросов японцы готовы видеть на посту премьер-министра экс-министра обороны Сигэру Исибе; на втором месте по популярности оказался сын экс-премьера Коидзуми Синдзиро, рейтинги которого растут. Впрочем, сам экс-министр предположил, что место главы правительства может занять глава МИД Японии Таро Коно.

Стремительное падение рейтингов Синдзо Абэ связано со скандалом вокруг продажи государственной земли в Осаке. образовательной организации «Моритомо гакуэн» по заниженной примерно в шесть раз цене. При этом жена премьера Акие Абэ была назначена почетным директором построенной там школы.

Ранее «Газета.ru» рассказывала о подготовке встречи премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина, которая должна состояться в мае этого года. Предполагается, что главными темами встречи вновь должны стать мирный договор между РФ и Японией и вопрос Южных Курил — рейтинг Абэ, во многом, остается низким, потому что ему не удалось склонить Россию отдать Японии Южные Курилы, несмотря на многочисленные обещания.