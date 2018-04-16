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Трамп настаивал на ударе по российским объектам в Сирии — СМИ
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    Трамп настаивал на ударе по российским объектам в Сирии — СМИ

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    Трамп настаивал на ударе по российским объектам в Сирии — СМИ

    Вашингтон, 16 апреля. Президент Соединенных Штатов Америки был готов нанести удар, в том числе, по российским и иранским объектам в Сирии, однако глава Пентагона Джеймс Мэттис выступил против этого. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на свои источники.

    Отмечается, что Мэттис представил в Вашингтоне три варианта нанесения удара. Первый заключался в ударах по объектам сирийской армии, якобы имевших отношение к химическому оружию. Второй вариант предполагал удар по более широкому спектру целей, в том числе по исследовательским объектам, якобы связанным с химическим оружием, и по центрам военного командования. Третий вариант предусматривал нанесение удара по российским ПВО в Сирии, для «подрыва военного потенциала сирийского режима».

    При этом, как пишут СМИ, Трамп настаивал на нанесении ударов по объектам РФ и Ирана в Сирии. Мэттис выступил против этого и президент США выбрал «гибридный план».

    Напомним, 14 апреля военные США, Франции и Великобритании нанесли удары по Сирии. Было выпущено около 100 ракет. Президент России Владимир Путин решительно осудил эти действия и подчеркнул, что удары только помогут террористам. Он также уточнил, что США провоцируют новую волну беженцев из Сирии.

    Трамп настаивал на ударе по российским объектам в Сирии — СМИ

    Автор: Анна Иванова
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