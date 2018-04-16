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Россияне за 3 месяца купили новых машин на 413 млрд рублей
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    Россияне за 3 месяца купили новых машин на 413 млрд рублей

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    Россияне за 3 месяца купили новых машин на 413 млрд рублей

    Москва, 16 апреля. Жители России за первые три месяца 2018-го года купили новые автомобили в общей сложности почти на 414 миллиардов рублей.

    Как сообщает портал «Автостат Инфо», если быть точным, то в январе-марте россияне раскошелились на 143,8 миллиардов рублей, а в отдельно взятом марте 2018-го – потратили 166,8 млр на покупку новых авто.

    Больше всего, а именно 7 миллиардов россияне потратили на покупку новеньких KIA Rio (более 8,7 тыс экземпляров), чуть более 6 млрд – на покупку Hyundai Creta (более 5,7 тысяч машин), более 5,7 млрд – на приобретение LADA Vesta (более 8,6 тыс. авто).

    Добавим, что в топ-5 своеобразного рейтинга попали Volkswagen Tiguan (около 3 тыс. штук на сумму более 5,1 млрд рублей), а также Toyota RAV4 (более 2,7 тысяч единиц на общую сумму 4,6 млрд рублей).

    Автор: Константин Терехов
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